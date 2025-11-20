DAX 23.865 +0,7%ESt50 5.719 +0,4%MSCI World 4.411 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 80.083 -0,2%Euro 1,1672 +0,0%Öl 62,79 +0,1%Gold 4.200 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Siemens Energy im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LAIQON Aktie

Kaufen
Verkaufen
LAIQON Aktien-Sparplan
4,53 EUR -0,05 EUR -1,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 85,85 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12UP2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12UP29

SMC Research

LAIQON Kaufen

09:49 Uhr
LAIQON Kaufen
Aktie in diesem Artikel
LAIQON AG
4,53 EUR -0,05 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LAIQON baut nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management weiter deutlich aus, was gemäß der Unternehmensprognose im nächsten Jahr zu einem Umsatz- und Ertragssprung führen soll. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darin eine starke Unterstützung für eine Trendwende beim Aktienkurs und bescheinigt dem Titel hohes Potenzial.

LAIQON expandiere laut SMC-Research weiter mit hohem Tempo und adressiere nun zusammen mit Amundi auch den ETF-Markt mit einem ersten Produkt, das erneut aktiv von der KI LAIC-Advisor gesteuert werde. Weitere Angebote für dieses Segment werden folgen. Damit werde das Produktportfolio abgerundet und ein weiterer Wachstumstreiber etabliert.

Insgesamt treibe das Unternehmen den Ausbau der Assets under Management mit einem intensivierten eigenen Vertrieb und großen Partnern weiter voran. Für das laufende Jahr sei ein Anstieg von 6,5 Mrd. Euro auf 10 bis 11,5 Mrd. Euro anvisiert, wobei die Untergrenze bereits per Ende September übertroffen worden sei.

Das werde im nächsten Jahr für einen Umsatz und Ertragsschub sorgen, mit dem die Erlöse auf 53 bis 58 Mio. Euro und das EBITDA auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro steigen sollen. Bis 2028 solle die Asset-Basis weiter auf mehr als 15 Mrd. Euro wachsen und zu Erlösen von mehr als 82 Mio. Euro und einem EBITDA von über 27 Mio. Euro führen.

Die Analysten sehen LAIQON gut aufgestellt, um diese Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Und sie gehen davon aus, dass insbesondere der für 2026 erwartete, deutliche Sprung in die Gewinnzone endlich dazu führen werde, dass das rasante Wachstum und die starke Aufstellung an der Börse eine adäquate Würdigung finden.

Dieser Neubewertungsprozess am Markt könnte bereits angelaufen sein. Mit einem leicht höheren Kursziel von 10,40 Euro sehen die Analysten dennoch noch viel Luft nach oben und bestätigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.12.2025 um 9:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.12.2025 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 04.12.2025 um 9:30 Uhr  veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-04-SMC-Comment-LAIQON_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LAIQON Kaufen

Unternehmen:
LAIQON AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,57 €		 Abst. Kursziel*:
127,57%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
4,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
129,58%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LAIQON AG

09:49 LAIQON Kaufen SMC Research
05.09.25 LAIQON Kaufen SMC Research
14.07.25 LAIQON Kaufen SMC Research
10.04.25 LAIQON Kaufen SMC Research
12.03.25 LAIQON Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu LAIQON AG

StockXperts LAIQON: Starke Unterstützung für Kurswende LAIQON: Starke Unterstützung für Kurswende
Aktien-Global LAIQON: Starke Unterstützung für Kurswende
EQS Group EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf
EQS Group EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, Kauf
StockXperts LAIQON: Der nächste große Partner
EQS Group EQS-News: LAIQON geht Partnerschaft mit Amundi ein, um 2026 einen aktiven KI-ETF für Europa auf den Markt zu bringen
EQS Group EQS-News: LAIQON AG beruft Axel Hörger zum Vorstand und Chief Strategy Officer
EQS Group EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf
StockXperts LAIQON: Wann springt der Funke über?
EQS Group EQS-News: LAIQON partners with Amundi to launch active AI ETF for Europe in 2026
EQS Group EQS-News: LAIQON AG appoints Axel Hörger to the Executive Board as Chief Strategy Officer
EQS Group EQS-News: LAIQON AG: Axel H&#246;rger, former CEO of UBS Deutschland AG, is Senior Advisor to the Board
RSS Feed
LAIQON AG zu myNews hinzufügen