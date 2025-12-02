DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.403 +0,4%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 80.083 +1,9%Euro 1,1670 +0,4%Öl 62,80 +0,7%Gold 4.205 +0,0%
KION GROUP Aktie

65,45 EUR +1,15 EUR +1,79 %
Marktkap. 8,42 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
Barclays Capital

KION GROUP Overweight

21:41 Uhr
KION GROUP Overweight
KION GROUP AG
65,45 EUR 1,15 EUR 1,79%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 66 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Bereich der Lagerautomation. Dabei bleibt er aus sechs Gründen optimistisch. Er nennt eine sich erholende Auftragslage, ein anziehendes Konjunkturumfeld, eine Margenerholung und mögliche KI-Vorteile. Außerdem glaubt er bei Gabelstaplern an ein stabiles Nachfrage- und Wettbewerbsumfeld. Zu guter Letzt seien die Bewertungen in der Branche vielversprechend./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,10 €		 Abst. Kursziel*:
10,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

21:51 KION GROUP Outperform Bernstein Research
21:41 KION GROUP Overweight Barclays Capital
02.12.25 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 KION GROUP Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Lukratives KION GROUP-Investment? MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Wie Experten die KION GROUP-Aktie im November einstuften
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Kion Group (KIGRY)
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Kion Group (KIGRY)
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
