KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,42 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 66 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Bereich der Lagerautomation. Dabei bleibt er aus sechs Gründen optimistisch. Er nennt eine sich erholende Auftragslage, ein anziehendes Konjunkturumfeld, eine Margenerholung und mögliche KI-Vorteile. Außerdem glaubt er bei Gabelstaplern an ein stabiles Nachfrage- und Wettbewerbsumfeld. Zu guter Letzt seien die Bewertungen in der Branche vielversprechend./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
65,10 €
|Abst. Kursziel*:
10,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
