Barclays Capital

KION GROUP Overweight

21:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 66 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Bereich der Lagerautomation. Dabei bleibt er aus sechs Gründen optimistisch. Er nennt eine sich erholende Auftragslage, ein anziehendes Konjunkturumfeld, eine Margenerholung und mögliche KI-Vorteile. Außerdem glaubt er bei Gabelstaplern an ein stabiles Nachfrage- und Wettbewerbsumfeld. Zu guter Letzt seien die Bewertungen in der Branche vielversprechend./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:45 / GMT

