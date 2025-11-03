DAX24.167 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.999 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
JPMorgan optimistisch

KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort

03.11.25 10:13 Uhr
Positiver Kommentar von JPMorgan: KION-Aktie baut Gewinne aus | finanzen.net

Nach dem Anstieg über die runde Marke von 60 Euro am Freitag haben die Aktien von KION die Gewinne am Montag ausgebaut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
64,60 EUR 3,50 EUR 5,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach einem positiven Kommentar von JPMorgan ging es in der Spitze um 3,2 Prozent auf 63,45 Euro nach oben auf ein weiteres Hoch seit dem Frühjahr 2022. Zuletzt betrug das Kursplus noch 2,7 Prozent.

Wer­bung

Analyst Akash Gupta ist mit einem von 64 auf 71 Euro erhöhten Kursziel nun der größte Optimist für die Papiere des Logistikausrüsters unter 18 Experten, die laut Bloomberg die Aktie bewerten. Er begründete das höhere Kursziel zuvorderst mit den Wachstumsaussichten in der Automatisierung von Lagern. Das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi könne dazu beigetragen, dass sich Kunden von KION nun zu Entscheidungen über Investitionen durchringen.

Die KION-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 4,23 Prozent auf 64,10 Euro.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: KION GROUP

Nachrichten zu KION GROUP AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
10:46KION GROUP BuyWarburg Research
08:01KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025KION GROUP BuyUBS AG
31.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:46KION GROUP BuyWarburg Research
08:01KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025KION GROUP BuyUBS AG
31.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
04.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen