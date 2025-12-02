KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,42 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach der Teilnahme von Managern an einer Konferenz des US-Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Finanzvorstand Christian Harm habe sich davon überzeugt gezeigt, dass der Tiefpunkt am Markt überwunden wurde, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Harms Einschätzung sollten die Märkte für Flurförderzeuge und Lagerautomatisierung nach schwankungsreichen Jahren nun wieder ihre langfristigen Wachstumsraten erreichen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
65,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
65,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|21:51
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|21:41
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
