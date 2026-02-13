DAX 24.831 +0,1%ESt50 5.985 +0,1%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,7480 -0,7%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.528 -1,1%Euro 1,1846 +0,0%Öl 67,92 -1,0%Gold 4.921 -1,4%
Fraport Aktie

WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Warburg Research

Fraport Hold

09:36 Uhr
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor den am 17. März erwarteten Jahreszahlen von 69 auf 79,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss, der mit den Zielen des Managements übereinstimmen sollte, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seinem Ausblick. 2026 sollte für den Flughafenbetreiber zudem positive Veränderungen bringen. Entscheidend sei, dass das langjährige, kapitalintensive Investitionsprogramm nun abgeschlossen sei. Die Umbauphase sollte nun zu einem positiven freien Cashflow führen und Spielraum für den Schuldenabbau schaffen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
79,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,90 €		 Abst. Kursziel*:
-5,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,07%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

09:36 Fraport Hold Warburg Research
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
12.02.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Fraport Sell UBS AG
03.02.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Fraport-Investment im Blick MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold'
dpa-afx Lufthansa-Aktie gewinnt: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer
dpa-afx Lufthansa-Aktie gewinnt trotzdem: Doppelstreik im vollen Gange
Dow Jones Fraport-Aktie dennoch im Minus: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt steigen im Januar
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
