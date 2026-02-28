DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5595 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
Assicurazioni Generali Aktie

Deutsche Bank AG

11:01 Uhr
35,30 EUR -0,62 EUR -1,73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Kailesh Mistry rechnet für 2025 mit einem operativen Gewinn von 8,1 Milliarden Euro, einer Dividende von 1,57 Euro und darüber hinaus Aktienrückkäufen in einem Volumen von 500 Millionen Euro, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März schrieb./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,13 €		 Abst. Kursziel*:
6,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

11:01 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
17.02.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
TraderFox Stocks in Action: Generali, Jenoptik, Siltronic, Deutsche Börse, Safran
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie
EN, Generali 23.02.2026 - 05:30
EN, Generali 16.02.2026 - 05:00
EN, Generali 13.02.2026 - 10:40
EN, Generali 10.02.2026 - 05:30
EN, Generali 10.02.2026 - 03:25
EN, Generali 09.02.2026 - 02:48
EN, Generali 02.02.2026 - 05:18
EN, Generali 27.01.2026 - 06:53
