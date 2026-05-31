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DZ BANK

Inditex Kaufen

13:46 Uhr
Inditex Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 62 auf 63 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Modekonzern zeige Resilienz in einem schwachen Konsumumfeld, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Der Bericht für das erste Geschäftsquartal sei solide und der Auftakt in das zweite noch besser ausgefallen./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Kaufen

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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54,64 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
54,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

13:46 Inditex Kaufen DZ BANK
11:06 Inditex Buy UBS AG
10:06 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Inditex Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

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