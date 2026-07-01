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Symbol ZFSVF

RBC Capital Markets

Zurich Insurance Outperform

08:11 Uhr
Zurich Insurance Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
670,60 EUR 5,40 EUR 0,81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich mit "Outperform" und einem Kursziel von 670 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Finanzkonzern habe in den vergangenen zehn Jahren seine Erstklassigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der weltweit zweitgrößte Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen weise zudem im Lebensversicherungsgeschäft branchenweit die höchsten Margen auf./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Outperform

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
670,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
619,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
668,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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