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Marktkap. 89,6 Mrd. EUR

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WKN 579919

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ISIN CH0011075394

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Symbol ZFSVF

Deutsche Bank AG

Zurich Insurance Hold

13:16 Uhr
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich mit "Hold" und einem Kursziel von 580 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Versicherer verwalte sein Kapital konservativ, habe eine starke Kapitalausstattung und attraktive Eigenkapitalrendite sowie eine Dividendenausschüttungsquote von 75 Prozent, schrieb Kailesh Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvenzempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen sei jedoch relativ hoch./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
580,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
544,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
545,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
563,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

13:16 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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