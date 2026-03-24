Deutsche Bank AG

Zurich Insurance Hold

13:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich mit "Hold" und einem Kursziel von 580 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Versicherer verwalte sein Kapital konservativ, habe eine starke Kapitalausstattung und attraktive Eigenkapitalrendite sowie eine Dividendenausschüttungsquote von 75 Prozent, schrieb Kailesh Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvenzempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen sei jedoch relativ hoch./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland