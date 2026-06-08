Volvo (B) Aktie
Marktkap. 59,05 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 387 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Schweden sei vor allem informativ gewesen, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Die negative Kursreaktion findet er ziemlich hart. Zurückzuführen sei sie wohl auf Kommentare zu den höheren Kosten im zweiten Quartal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
387,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,13 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
354,00 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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