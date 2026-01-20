EV-Highlights

Während Tesla 2025 erneut die Schlagzeilen dominierte, haben E-Auto-Konkurrenten an der Börse besser performt.

• General Motors steigerte 2025 seinen Absatz und erreichte Rekordverkäufe

• Rivian setzt auf neue Modelle und KI-Technologie

• Chinesische Elektroautohersteller legten 2025 deutlich zu



Der Branchenführer Tesla konnte 2025 an der Börse zwar zulegen, doch für Anleger im E-Autosegment hätten sich Aktien von direkten Konkurrenten des US-Konzerns teils deutlich mehr gelohnt.

So glänzten unter anderem das US-Unternehmen Rivian sowie etablierte Hersteller aus Südkorea und Japan - der Gewinner des Jahres 2025 kommt allerdings aus China. Während die Tesla-Aktie 2025 nur moderate Kursgewinne von rund elf Prozent erzielte, legten andere Hersteller von Elektroautosegment deutlich stärker zu.

BYD: Chinesischer EV-Konkurrent setzt Akzente

Die Aktien von BYD entwickelten sich 2025 positiv. Als einer der wichtigsten Wettbewerber von Tesla stieg der Kurs des chinesischen Unternehmens an der Heimatbörse in Hongkong allerdings nur rund zehn Prozent.

Besonders profitierte BYD 2025 vom weltweiten Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe um 28 Prozent, vor allem in Europa, wo BYD seine Führungsposition gegenüber Tesla weiter ausbauen konnte, berichtet Reuters.

Hyundai und Toyota: Bewährte Hersteller auf Erfolgskurs

Auch das japanische Unternehmen Toyota steigerte seinen Aktienkurs - blieb dabei mit einem Kursplus von rund 6,67 Prozent von 3.146 Japanischen Yen Ende 2024 auf 3.356 Japanische Yen Ende 2025 aber deutlich hinter dem US-Konkurrenten zurück.

Deutlich mehr überzeugen konnte da der südkoreanische Elektroautohersteller Hyundai, dieser beeindruckte 2025 an der Heimatbörse in Südkorea mit einem starken Zuwachs von 39,9 Prozent.

Rivian: Aufstrebender EV-Spezialist mit KI-Fokus

Der US-Elektroautohersteller Rivian, glänzte mit Kursgewinnen von rund 48 Prozent. Dies gelang, obwohl die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge im Vergleich von 2024 zu 2025 um rund 31 Prozent zurückgegangen ist. So lieferte das Unternehmen 2024 noch 14.183 Fahrzeuge und 2025 nur noch 9.745 Fahrzeuge aus.

Auf seinem ersten Autonomy & AI Day 2025 präsentierte Rivian einen eigenen KI-Chip und eine neue Autonomie-Plattform, die autonomes Fahren und smarte Assistenzsysteme ermöglichen sollen. Mit dieser innovationsgetriebenen Strategie positioniert sich Rivian als wachstumsstarker Player im Elektroauto -Markt.

NIO: Starkes Wachstum aus China

Auch der chinesische Hersteller NIO zeigte 2025 deutliche Zuwächse.

So stiegen die Aktien des Elektroautoherstellers an der US-Börse um etwa 17 Prozent. Laut Angaben des Unternehmens konnte es seine Auslieferungszahlen von 61.855 im dritten Quartal 2024 innerhalb eines Jahres auf 87.071 im dritten Quartal 2025 steigern und verzeichnete dabei einen Anstieg von rund 40,8 Prozent.

Chinesischer E-Autohersteller Geely steigert Absatz um 39 Prozent

Der chinesische E-Autohersteller Geely Automobile Holdings verbuchte 2025 Kursgewinne von etwa 21 Prozent.

Laut Angaben des Unternehmens konnte Geely seine Verkaufszahlen 2025 auf 3.024.567 Einheiten steigern, was einer Steigerung von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleichkommt.

Unter dem Geely-Dach vereint das Unternehmen Marken wie Volvo, Polestar. Der Elektroautoanbieter Zeekr, ein Tochterunternehmen von Geely, wurde von der New Yorker Börse zurückgezogen.

General Motors: US-Autolieferant mit starkem Comeback

Auch General Motors konnte 2025 beeindruckende Kursgewinne von rund 53 Prozent verbuchen.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom 5. Januar 2026 mitteilte, waren besonders die Full-Size-Pick-ups von Chevrolet und GMC gefragt, die zusammen die besten Verkaufszahlen seit 20 Jahren erzielten.

Auch im Full-Size-SUV-Segment behauptete General Motors seine Spitzenposition, während es in der Elektrofahrzeug-Branche zum zweitgrößten Anbieter aufstieg. Alle vier Marken verzeichneten 2025 Zuwächse - von Rekordverkäufen bei GMC und Chevrolets SUVs bis zu Cadillacs Bestwerten seit zehn Jahren und Buicks starkem Wachstum.

Xpeng als Spitzenreiter bei der Kursentwicklung 2025

Die stärksten Kurszuwächse konnte 2025 der chinesische Elektroautohersteller Xpeng verzeichnen.

Die US-notierten Xpeng-Aktien legten innerhalb eines Jahres um 71,57 Prozent zu.

Auch die Auslieferungen stiegen deutlich: von 46.533 Fahrzeugen im dritten Quartal 2024 auf 116.007 Fahrzeuge im dritten Quartal des darauffolgenden Jahres - ein Anstieg von fast 150 Prozent. Damit sichert sich Xpeng den Titel des Top-Performers im Elektroauto-Segment 2025.

Die Performance von Elektroautoaktien ist also 2025 durchaus unterschiedlich ausgefallen. Auch wenn der Branchenprimus Tesla zweistellig zulegen konnte, gab es am Markt deutlich erfolgreichere Branchenvertreter. Nicht in jedem Fall hatten Anleger mit dem Elektroautopionier also auch die stärkste E-Auto-Aktie in ihren Depots. Redaktion finanzen.net

