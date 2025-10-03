DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.340 +0,4%Top 10 Crypto 15,21 +2,0%Nas 22.930 +0,8%Bitcoin 95.205 +2,7%Euro 1,1607 -0,1%Öl 66,16 +2,8%Gold 4.136 +1,0%
Tesla Aktie

383,15 EUR +5,70 EUR +1,51 %
STU
448,12 USD +9,20 USD +2,09 %
BTT
Marktkap. 1,27 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

DZ BANK

17:56 Uhr
Tesla
383,15 EUR 5,70 EUR 1,51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Zahlen zum dritten Quartal von 190 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Elektroautobauers biete "Licht und Schatten", schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt nicht, dass sich die jüngste Auslieferungsdynamik wegen des Wegfalls von US-Förderungen zeitnah wiederholen lässt. Dennoch erhöhte er den fairen Wert wegen angepasster Parameter, da die Aktie am Kapitalmarkt längst als Technologietitel wahrgenommen werde. Die Monetarisierung der wesentlichen Zukunftsthemen Robotaxi und humaniode Roboter lasse aber weiter auf sich warten./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Verkaufen

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
$ 433,13		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 448,12		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 322,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

17:56 Tesla Verkaufen DZ BANK
16:51 Tesla Buy Deutsche Bank AG
16:16 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Tesla Sell UBS AG
08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

