FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Zahlen zum dritten Quartal von 190 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Elektroautobauers biete "Licht und Schatten", schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt nicht, dass sich die jüngste Auslieferungsdynamik wegen des Wegfalls von US-Förderungen zeitnah wiederholen lässt. Dennoch erhöhte er den fairen Wert wegen angepasster Parameter, da die Aktie am Kapitalmarkt längst als Technologietitel wahrgenommen werde. Die Monetarisierung der wesentlichen Zukunftsthemen Robotaxi und humaniode Roboter lasse aber weiter auf sich warten./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 433,13
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 448,12
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 322,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|17:56
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|16:51
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:16
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:56
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|16:51
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:16
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|17:56
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|16:16
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.