DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.559 -0,5%Euro1,1690 ±0,0%Öl79,35 +1,6%Gold5.362 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co. 4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Full Self-Driving

Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung

03.03.26 03:26 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla killt Einmalzahlung - FSD wird Abo-Zwang | finanzen.net

Tesla bereitet eine grundlegende Änderung in der Bezahlstruktur des Full Self-Driving Modus in Europa vor. Das bisherige Kaufmodell könnte bald durch ein Monatsabonnement ersetzt werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
343,25 EUR 5,20 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• FSD-Einmalkauf weicht Subscription-Only-Modell
• Code-Hinweise und Indizien deuten auf EU-Start hin
• Regulatorische Freigabe in Europa noch offenRegulatorische Hürden

Wer­bung

Flexiblerer Zugang durch Abo-Modell

Tesla plant eine Zäsur bei der Vermarktung seiner Full Self-Driving (FSD) Software und möchte den Einstieg für Kunden deutlich flexibler gestalten. Während Käufer in Deutschland bislang eine einmalige Summe von 7.500 Euro für die Freischaltung der erweiterten Fahrassistenzsysteme investieren mussten, rückt nun ein monatliches Abonnement in den Fokus. Dieser Schritt soll, wie Inside Tesla darlegt, die finanzielle Hemmschwelle für Neukunden massiv senken, da die Software so ohne langfristige Bindung im Alltag getestet und bei Bedarf monatlich gekündigt werden kann.

Entdeckungen im Quellcode der Niederlande

Konkrete Anzeichen für einen baldigen Start in Europa lieferte jüngst die Tesla-Webseite in den Niederlanden. Hier entdeckte der Twitter User @Tesla_NL_TR versteckte Code-Zeilen im Quelltext.

Diese sogenannten "Subscription Price Hooks" verweisen auf eine monatliche Gebühr von 99 Euro, was preislich exakt dem US-amerikanischen Modell entsprechen würde. Auch wenn es sich dabei, wie Teslahubs erklärt, momentan noch um einen inaktiven Platzhalter handeln könnte, zeigt der Fund deutlich, dass die technische Infrastruktur im Backend bereits vollständig vorbereitet ist und jederzeit aktiviert werden kann.

Wer­bung

Regulatorische Hürden und Zeitplan

Trotz der technischen Vorbereitungen steht die endgültige Genehmigung durch die europäischen Behörden weiterhin aus. Tesla hatte ursprünglich das ehrgeizige Ziel formuliert, das System bis Februar 2026 offiziell auf europäische Straßen zu bringen, doch die finale Freigabe lässt trotz erfolgreicher Ride-Along-Programme in Städten wie Berlin, Hamburg und Amsterdam im vergangenen Jahr noch auf sich warten. Elon Musk äußerte sich zwar im Februar 2026 optimistisch über eine zeitnahe Entscheidung, doch noch gibt es keine offizielle Bestätigung der Behörden, so Teslahubs.

Ein globaler Strategiewechsel

Der Blick auf andere Märkte zeigt deutlich, dass das klassische Kaufmodell ein Auslaufmodell ist. In Nordamerika wurde laut die Option zum Einmalkauf bereits zum 14. Februar 2026 eingestellt, sodass Neukunden dort ausschließlich auf das Abonnement angewiesen sind. Auch für Australien wurde Teslahubs zufolge das Ende der Kaufoption zum 31. März angekündigt, was darauf hindeutet, dass Tesla nach dem offiziellen Start der Abo-Funktion in Europa auch hierzulande die Ära der Einmalzahlung zügig beenden wird. Für die Kunden bedeutet dies zwar den Verlust einer permanenten Lizenz, sie gewinnen jedoch durch die monatliche Kündbarkeit eine neue Form der Entscheidungsfreiheit.

M. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen