Marktverändernd

Mit der 2. Generation seiner "Blade"-Batterie und einer neuen "Flash Charging"-Architektur hat BYD ein starkes Signal gesendet. Analysten sehen bereits einen strategischen Wendepunkt.

• Analysten loben "Blade Battery 2.0" und "Flash-Charging 2.0" von BYD

• Wichtige Kaufhürden bei E-Autos adressiert

• BYD könnte Wettbewerbsvorteile zu seinen Gunsten verschieben



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Der chinesische Autobauer BYD hat vor wenigen Tagen mit der Einführung der "Blade Battery 2.0" in Verbindung mit dem neuen "Flash-Charging 2.0"-System eine wichtige technologische Weiterentwicklung präsentiert. Diese neue Generation von Batterien ermöglicht es, Fahrzeuge in extrem kurzer Zeit aufzuladen, was die Attraktivität der BYD-Modelle im Vergleich zur Konkurrenz massiv erhöht.

Damit hat der Tesla-Konkurrent ein deutliches Signal an die globale Automobilindustrie gesendet. Was zunächst wie eine weitere Produktankündigung wirkt, könnte sich nämlich laut den Analysten von GlobalData bei näherer Betrachtung als strategischer Wendepunkt entpuppen. Denn sie sehen in der Kombination aus neuer Batterietechnologie und ultraschneller Ladeinfrastruktur das Potenzial, zentrale Schwächen der Elektromobilität grundlegend zu adressieren.

Angriff auf größtes Akzeptanzproblem von E-Autos

Eine der entscheidenden Hürden für die breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen ist nach wie vor die Ladezeit. Genau hier setzt BYD an. Die neue "Flash Charging"-Architektur soll Ladeleistungen im Bereich von bis zu 1.000 bis 1.500 kW ermöglichen und damit Ladezeiten auf wenige Minuten reduzieren. Dieser Ansatz adressiert somit direkt die sogenannte Reichweitenangst und könnte die Nutzung von Elektroautos stärker an die gewohnte Logik des Tankens annähern.

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Parallel zur Ladearchitektur entwickelte BYD auch seine bekannte Blade-Batterie weiter. Diese gilt bereits heute als besonders sicher und robust, da sie auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie basiert und thermische Risiken reduziert. Die zweite Generation soll nun vor allem bei Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Temperaturstabilität zulegen. Gerade die Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen ist dabei ein kritischer Punkt, den viele Elektrofahrzeuge bislang nicht zufriedenstellend lösen. Wie "MarkLines" unter Berufung auf die Analyse von GlobalData berichtet, könnte BYD hier nun jedoch einen wichtigen Fortschritt erzielen, indem Ladeleistung und Effizienz auch unter ungünstigen Bedingungen stabil bleiben.

Die Analysten von GlobalData betonen laut "SustainabilityOnline" jedoch, dass nicht einzelne technische Verbesserungen entscheidend seien, sondern die konsequente Ausrichtung auf ein Gesamtsystem. Die Kombination aus leistungsfähiger Batterie, Hochvoltarchitektur und entsprechender Ladeinfrastruktur könne einen qualitativen Sprung markieren, der über bisherige Fortschritte hinausgeht.

Potenzial zur Marktverschiebung

Die Bewertung der Analysten fällt entsprechend deutlich aus. Die neuen Technologien könnten den globalen Markt für Elektrofahrzeuge "neu gestalten", so ihre Einschätzung. Gemeint ist damit nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern eine mögliche Verschiebung des Wettbewerbsvorteils, weg von Marke und Design hin zu Ingenieurleistung und einer umfassenden Ladeinfrastruktur, wie "ecomento" schreibt.

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In diesem Zusammenhang weisen die GlobalData-Analysten laut der Nachrichtenseite auch darauf hin, dass in Europa und Nordamerika Ladezeiten, Reichweite bei kaltem Wetter und die allgemeine Nutzbarkeit der Fahrzeuge entscheidende Faktoren seien, die durch die Fortschritte von BYD adressiert würden. "Für Käufer, die durch lange Ladepausen oder reduzierte Reichweiten im kalten Wetter abgeschreckt werden, könnten diese Innovationen die Einstiegshürden senken", zitiert die Nachrichtenseite den GlobalData-Experten Madhuchhanda Palit.

Sollte es BYD tatsächlich gelingen, ultraschnelles Laden wie geplant in großem Maßstab und weltweit verfügbar zu machen, könnte dies zudem die Erwartungen, die Konsumenten an E-Autos haben, nachhaltig verändern. Ladezeiten im Minutenbereich würden einen zentralen Vorteil von Verbrennungsmotoren relativieren und könnten den Druck auf Wettbewerber erheblich erhöhen. "Beschleunigung der Marktdurchdringung durch Beseitigung technischer und praktischer Hürden bei gleichzeitiger Skalierung der Infrastruktur", fasst Palit daher die Strategie von BYD laut "ecomento" zusammen.

An der Börse werden die technologischen Weiterentwicklungen von BYD derweil mit Kursaufschlägen honoriert. So schloss die BYD-Aktie am Donnerstag in Hongkong um 0,98 Prozent höher bei 103,20 HKD, nachdem sie bereits zu Wochenbeginn kräftig zugelegt hatte. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage kann der Tesla-Konkurrent somit ein sattes Plus von 5,09 Prozent verbuchen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net