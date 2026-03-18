Nach vorheriger Rally

Die Siemens Energy-Aktie verzeichnet am Donnerstag nach mehreren Gewinntagen wieder deutliche Verluste. Anleger fragen sich, ob der jüngste Höhenflug damit vorbei ist.

• Siemens Energy-Aktie nach mehreren Gewinntagen wieder unter Druck

• Phase höherer Volatilität seit Anfang März

• Makroökonomisches Umfeld und Gewinnmitnahmen belasten



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Die Aktie von Siemens Energy gehört zu den spektakulärsten Börsengeschichten der vergangenen Monate. Nach einer beeindruckenden Kursrally, die das Papier noch Ende Februar auf neue Höchststände trieb, zeichnet sich der März bislang allerdings durch eine Phase zunehmender Volatilität aus. Das ist auch am Donnerstag wieder spürbar: Nach zuletzt mehreren Gewinntagen in Folge verliert die Siemens Energy-Aktie via XETRA zeitweise 5,16 Prozent auf 144,25 Euro - ein Rückgang, der Anleger aufhorchen lässt.

Ernüchterung nach überzogenen Erwartungen

Nach dem massiven Kursanstieg seit 2025 ist die Fallhöhe für das Papier hoch. Marktbeobachter verweisen darauf, dass ein erheblicher Teil der positiven Erwartungen bereits im Kurs eingepreist sein dürfte. Die dynamische Entwicklung der vergangenen Monate habe zunehmend spekulative Züge angenommen, heißt es in einigen Analysen.

Die aktuellen Kursverluste dürften daher auch Ausdruck klassischer Gewinnmitnahmen sein. Investoren, die früh eingestiegen sind, sichern ihre Profite - ein Prozess, der nach starken Kursanstiegen nahezu zwangsläufig einsetzt.

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Makroökonomische Unsicherheiten drücken auf die Stimmung

Hinzu kommt ein insgesamt eingetrübtes Marktumfeld. Steigende Inflationssorgen und geopolitische Spannungen belasten insbesondere zyklische Industrie- und Energieunternehmen. Anleger reagieren derzeit auf neue Entwicklungen im Iran-Konflikt äußerst sensibel, was sich am Donnerstag auch in Form von deutlichen Verlusten beim DAX, als Gradmesser für den breiteren deutschen Aktienmarkt, bemerkbar macht. Der aktuelle Kursrückgang bei Siemens Energy ist somit auch Teil einer breiteren Risikoaversion am Aktienmarkt.

Volatilität als neuer Normalzustand

Nicht zuletzt spiegelt der aktuelle Rückgang die grundsätzlich zuletzt hohe Schwankungsanfälligkeit der Aktie wider. Kursbewegungen von mehreren Prozentpunkten innerhalb eines Tages sind bei Siemens Energy inzwischen keine Seltenheit mehr. Marktbeobachter sehen darin ein Zeichen dafür, dass sich die Aktie noch immer in einer Phase der Konsolidierung befindet. Der aktuelle Kursrückgang erscheint vor diesem Hintergrund weniger als fundamentaler Wendepunkt denn als Kombination aus Gewinnmitnahmen und makroökonomischen Belastungen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net