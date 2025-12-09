DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Siemens Energy Aktie

123,25 EUR +5,45 EUR +4,63 %
STU
Marktkap. 100,65 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Citigroup Corp.

Siemens Energy Neutral

11:56 Uhr
Siemens Energy Neutral
Siemens Energy
Siemens Energy AG
123,25 EUR 5,45 EUR 4,63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die Signale des wichtigsten Konkurrenten. Sie stützten nämlich die "Höher-für-länger"-These eines anhaltenden Booms./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Citigroup Corp.		 Kursziel:
116,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
123,84 €		 Abst. Kursziel*:
-6,33%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
123,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,88%
Analyst Name:
Vivek Midha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

