Siemens Energy Aktie
Marktkap. 100,65 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die Signale des wichtigsten Konkurrenten. Sie stützten nämlich die "Höher-für-länger"-These eines anhaltenden Booms./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Citigroup Corp.
|Kursziel:
116,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
123,84 €
|Abst. Kursziel*:
-6,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
123,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,88%
|
Analyst Name:
Vivek Midha
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:56
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
