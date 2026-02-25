DAX25.186 ±0,0%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,8%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,14 -1,2%Gold5.183 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Umsatzmarke erreicht

Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren

26.02.26 09:52 Uhr
Schneider Electric knackt erstmals 40 Mrd. Umsatz - Rechenzentren boomen - Aktie gewinnt | finanzen.net

Der Technologiekonzern Schneider Electric erwartet im neuen Geschäftsjahr dank der hohen Nachfrage nach Rechenzentren mehr Umsatz und Gewinn.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
275,10 EUR 11,35 EUR 4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
247,70 EUR 3,20 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
169,20 EUR 0,55 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz soll um sieben bis zehn Prozent wachsen, teilte das französische Unternehmen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mit. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll zwischen zehn und 15 Prozent zulegen.

Wer­bung

Dabei sitzt das Unternehmen auf einem Auftragsbestand von 25,4 Milliarden Euro, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Der überwiegende Teil entfällt mit 21,3 Milliarden Euro auf das Energie-Management, ein Wachstum von 21 Prozent. Die Industrieautomation verbuchte mit rund vier Milliarden Euro einen um acht Prozent höheren Auftragsbestand. Die Aktie stieg zu Handelsbeginn um 2,3 Prozent auf 271,05 Euro.

Das Umsatzwachstum sei stärker gewesen als erwartet, notierte RBC-Analyst Mark Fielding. Der Ausblick für 2026 liege hingegen in der Mitte der Spannen auf dem Niveau der Markterwartungen.

Die Investitionen der Kunden in Rechenzentren stiegen im vierten Quartal sprunghaft an und trugen dazu bei, dass Schneider Electric im vergangenen Jahr erstmals die 40-Milliarden-Euro-Marke beim Umsatz knackte. Das Wachstum betrug dabei 5,2 Prozent, währungsbereinigt lag das Plus bei knapp neun Prozent.

Wer­bung

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) verbesserte sich um 6,2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der in Teilen mit Siemens Energy sowie mit Siemens konkurrierende Konzern mit knapp 4,2 Milliarden Euro hingegen zwei Prozent weniger. Das lag auch an höheren Restrukturierungskosten sowie höheren Wertberichtigungen.

Rechenzentren haben sich für Schneider Electric zu einem zunehmend profitablen Markt entwickelt. Das Unternehmen bietet kritische Ausrüstung wie Serverracks, elektrische Werkzeuge und Kühltechnologien an. Der deutsche Konkurrent Siemens Energy geht davon aus, dass der Boom aufgrund der anhaltenden Stromnachfrage weiter anhalten wird.

Des Weiteren kündigte Schneider Electric den Abschied von Finanzchefin Hilary Maxson zum 5. April an, die in die USA gehen wird. Nachfolger wird Nathan Fast, derzeit der Chef der Investor-Relations-Abteilung.

Wer­bung

Die Aktie von Schneider Electric gewinnt an der Börse in Paris zeitweise 2,83 Prozent auf 272,45 Euro.

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen