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Marktkap. 130,1 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

12:31 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
145,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
141,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,08%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
154,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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