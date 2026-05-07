Rheinmetall Aktie
Marktkap. 67,09 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten eine breit angelegte Margenverbesserung aufgezeigt und dies in allen wachsenden Geschäftsbereichen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein Indiz, dass bei der Ausführung von Aufträgen keine Probleme vorliegen. Der Abverkauf in den Aktien sei am Berichtstag nicht gerechtfertigt gewesen und biete Anlegern eine Einstiegsgelegenheit./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.250,00 €
|Abst. Kursziel*:
68,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.214,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,98%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.032,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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