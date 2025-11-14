DAX 23.242 +0,3%ESt50 5.541 +0,1%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1582 +0,0%Öl 64,07 -1,2%Gold 4.112 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.673,50 EUR -55,00 EUR -3,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 79,05 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Hold

11:56 Uhr
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.673,50 EUR -55,00 EUR -3,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1740 auf 1770 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele sprächen für eine Phase ausgeprägten Wachstums, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags. Die Ziele berücksichtigten jedoch bereits die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL) und weitere kleine Zukäufe. Viel Luft nach oben für die Aktien sieht Cohrs derzeit nicht./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Hold

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.770,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.709,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.673,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,77%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.155,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:56 Rheinmetall Hold Warburg Research
11:36 Rheinmetall Buy UBS AG
09:11 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Aktienanalyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der technischen Analyse: short-Signal
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Minusbereich
finanzen.net Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX beginnt die Sitzung wenig verändert
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Novinite Rheinmetall CEO: Securing NATO’s Eastern Flank Key as Bulgaria Hosts New Defense Plants
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen