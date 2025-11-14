Rheinmetall Aktie
Marktkap. 79,05 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1740 auf 1770 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele sprächen für eine Phase ausgeprägten Wachstums, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags. Die Ziele berücksichtigten jedoch bereits die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL) und weitere kleine Zukäufe. Viel Luft nach oben für die Aktien sieht Cohrs derzeit nicht./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Hold
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1.770,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.709,00 €
|Abst. Kursziel*:
3,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.673,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,77%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.155,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:56
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11:36
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|09:11
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11:36
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|09:11
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|09:11
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|11:56
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08:31
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research