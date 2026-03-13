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Symbol FPRUF

Barclays Capital

Fraport Overweight

17:31 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
75,70 EUR 4,15 EUR 5,80%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,50 Euro belassen. Das für 2025 berichtete operative Ergebnis (Ebitda) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Flughafenbetreibers klinge vorsichtig, was aber auch dem Konsens entspreche. Der Iran-Konflikt zeige bei Fraport bislang noch relativ wenig Wirkung./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
90,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
75,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
75,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,55%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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