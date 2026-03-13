Fraport Aktie
Marktkap. 6,62 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,50 Euro belassen. Das für 2025 berichtete operative Ergebnis (Ebitda) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Flughafenbetreibers klinge vorsichtig, was aber auch dem Konsens entspreche. Der Iran-Konflikt zeige bei Fraport bislang noch relativ wenig Wirkung./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
75,80 €
|Abst. Kursziel*:
19,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
75,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,55%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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