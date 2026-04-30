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Barclays Capital

Fraport Overweight

12:21 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
68,45 EUR -0,30 EUR -0,44%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass der Flughafenbetreiber die Schätzungen übertroffen habe, wobei er vor allem die Verbesserung bei der Abfertigung lobte. Dass Fraport die Jahresziele beibehalten habe, sei "einigermaßen beruhigend", schrieb er. Zugleich rechnet Lobbenberg aber mit Belastungen für die Ergebnisschätzungen, da Fraport das Verkehrsaufkommen nun am unteren Ende seiner entsprechenden Prognose erwartet und außerdem die Lufthansa Kapazitäten reduziert hat. Zudem sei die Annahme, dass es keine Treibstoffknappheit geben werde, zwar nicht unbegründet, aber auch "alles andere als sicher"./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,45 €		 Abst. Kursziel*:
37,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,33%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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