Fraport Aktie
Marktkap. 6,45 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass der Flughafenbetreiber die Schätzungen übertroffen habe, wobei er vor allem die Verbesserung bei der Abfertigung lobte. Dass Fraport die Jahresziele beibehalten habe, sei "einigermaßen beruhigend", schrieb er. Zugleich rechnet Lobbenberg aber mit Belastungen für die Ergebnisschätzungen, da Fraport das Verkehrsaufkommen nun am unteren Ende seiner entsprechenden Prognose erwartet und außerdem die Lufthansa Kapazitäten reduziert hat. Zudem sei die Annahme, dass es keine Treibstoffknappheit geben werde, zwar nicht unbegründet, aber auch "alles andere als sicher"./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,45 €
|Abst. Kursziel*:
37,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,33%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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