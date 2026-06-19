Bernstein Research

RELX Outperform

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz dürfte bereinigt um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Cherblanc am Freitag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht. Den Gewinn je Aktie des Anbieters von Online-Datenbanken erwartet er 9 Prozent über Vorjahr./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 15:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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