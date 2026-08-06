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Symbol KSVRF

Warburg Research

KSB SECo vz Buy

12:41 Uhr
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
KSB SE & Co. KGaA Vz.
899,00 EUR 3,00 EUR 0,33%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1060 auf 1050 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Quartal sei das Servicegeschäft als Gewinntreiber zurückgekehrt, schrieb Stefan Augustin am Freitag im Resümee des Berichts./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: KSB Buy

Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.050,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
894,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
899,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.175,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

12:41 KSB Buy Warburg Research
12:36 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 KSB Buy Warburg Research
21.01.26 KSB Buy Warburg Research
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