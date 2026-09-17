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Air Liquide Aktie

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168,60 EUR +1,92 EUR +1,15 %
STU
158,37 CHF +1,37 CHF +0,87 %
BRX
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Marktkap. 105,16 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN wurde kopiert
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

11:46 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
168,60 EUR 1,92 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 5. Oktober werde der Gasekonzern seinen neuen Vierjahres-Strategieplan sowie einen Finanzrahmen mit aktualisierten Wachstums-, Margen- und Kapitalverwendungszielen vorstellen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie sieht die Franzosen weiter als eines der besten Branchenunternehmen an und lobte, dass Air Liquide in der Vergangenheit den Worten meist habe Taten folgen lassen. Dies verleihe den anstehenden neuen Zielen Glaubwürdigkeit. Der jüngst berichtete Einstieg des aktivistischen Investors Elliott sollte an der Unternehmensstrategie nichts wesentlich ändern, könnte aber die Bedeutung von Kapitalverwendung und Ausschüttungen stärker in den Fokus rücken./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
192,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
168,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,88%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
192,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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