DAX 25.593 +0,1%ESt50 6.342 +0,3%MSCI World 4.977 +0,0%Top 10 Crypto 11,44 +0,7%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 75.472 +0,3%Euro 1,1425 -0,2%Öl 99,22 +0,0%Gold 4.323 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KWS SAAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
KWS SAAT Aktien-Sparplan
72,50 EUR -5,90 EUR -7,53 %
STU
finanzen.net zero
KWS SAAT jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 707400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007074007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNKZF

AI Analyse

Baader Bank

KWS SAAT SECo Add

09:26 Uhr
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
72,50 EUR -5,90 EUR -7,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat KWS Saat nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die schwachen Resultate des Saatgutkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der solide Ausblick auf 2026/27 bleibe unter den Konsensschätzungen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Add

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
72,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,76%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
72,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

09:26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
10.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
15.05.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.05.26 KWS SAAT Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

dpa-afx Dividende vor Anpassung KWS SAAT-Aktie rutscht ab: Konzern plant nach Umsatzrückgang Rückkehr zu Wachstum KWS SAAT-Aktie rutscht ab: Konzern plant nach Umsatzrückgang Rückkehr zu Wachstum
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SDAX
dpa-afx ROUNDUP: KWS Saat mit Umsatz- und Margenrückgang - Aktie fällt deutlich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: KWS SAAT fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg
EQS Group EQS-News: Stabile Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/2026
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende stärker
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus
StockXperts KWS Saat: Gelingt ein neues Jahreshoch?
EQS Group EQS-News: KWS closes a successful fiscal year 2024/2025 and lays the foundations for profitable growth
EQS Group Sustainability starts with the seed: KWS sets targets through 2035
EQS Group EQS-News: Financial Results for the First Nine Months of 2025/2026: KWS remains on track despite a challenging agricultural environment
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first half 2025/2026 and updates forecast for the fiscal year
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
KWS SAAT SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.