KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,12 Mrd. EURKGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat von 74 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den globalen Agrarmärkten hätten den deutschen Saatgut-Hersteller veranlasst, sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten anzupassen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag im Nachgang der jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Weg in eine vielversprechende Zukunft sei etwas rauer als erwartet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Halten
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
63,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
63,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|14:11
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09:46
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|14:11
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09:46
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:46
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|19.11.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|19.01.18
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|14:11
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK