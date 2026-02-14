DAX 24.868 -0,2%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,2%Öl 68,22 +0,7%Gold 4.984 -1,2%
KWS SAAT Aktie

63,70 EUR -0,20 EUR -0,31 %
STU
Marktkap. 2,12 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400

ISIN DE0007074007

Symbol KNKZF

DZ BANK

KWS SAAT SECo Halten

14:11 Uhr
KWS SAAT SECo Halten
KWS SAAT SE & Co. KGaA
63,70 EUR -0,20 EUR -0,31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat von 74 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den globalen Agrarmärkten hätten den deutschen Saatgut-Hersteller veranlasst, sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten anzupassen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag im Nachgang der jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Weg in eine vielversprechende Zukunft sei etwas rauer als erwartet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT Halten

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
63,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
63,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

