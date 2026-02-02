Baader Bank

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal dürften überzeugen, schrieb Analyst Volker Bosse angesichts des anstehenden Berichts des Saatgutherstellers./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

