KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,47 Mrd. EURKGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal dürften überzeugen, schrieb Analyst Volker Bosse angesichts des anstehenden Berichts des Saatgutherstellers./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Add
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
73,90 €
|Abst. Kursziel*:
5,55%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
74,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
