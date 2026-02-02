DAX 24.866 +0,3%ESt50 6.023 +0,3%MSCI World 4.551 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.330 -0,7%Euro 1,1803 +0,1%Öl 66,51 +0,3%Gold 4.924 +5,7%
KWS SAAT Aktie

74,10 EUR -0,60 EUR -0,80 %
STU
Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400

ISIN DE0007074007

Symbol KNKZF

Baader Bank

KWS SAAT SECo Add

14:06 Uhr
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
74,10 EUR -0,60 EUR -0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal dürften überzeugen, schrieb Analyst Volker Bosse angesichts des anstehenden Berichts des Saatgutherstellers./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Add

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
73,90 €		 Abst. Kursziel*:
5,55%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
74,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

14:06 KWS SAAT Add Baader Bank
26.11.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
19.11.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
18.11.25 KWS SAAT Add Baader Bank
13.11.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

StockXperts KWS Saat: Rückenwind aus Brüssel KWS Saat: Rückenwind aus Brüssel
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
StockXperts KWS Saat: Boxenstopp vorm Fünfjahres-Hoch
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net KWS SAAT SE-Aktie im Blick: Insider schlägt Anteile los
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, Verkauf
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Jörn Andreas, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Nicolás Wielandt, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Felix Büchting, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
