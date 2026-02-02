DAX 24.739 -0,2%ESt50 5.981 -0,5%MSCI World 4.532 -0,1%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.387 -0,9%Bitcoin 65.776 -1,5%Euro 1,1798 +0,1%Öl 66,70 +0,6%Gold 4.921 +5,6%
Delivery Hero Aktie

25,42 EUR -0,66 EUR -2,53 %
STU
Marktkap. 7,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Delivery Hero Overweight

15:36 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,80 €		 Abst. Kursziel*:
52,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,00%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

