Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,80 €
|Abst. Kursziel*:
52,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,00%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|15:36
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15:06
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG