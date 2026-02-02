ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT
