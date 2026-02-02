DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.284 -1,3%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,98 +1,0%Gold4.977 +6,8%
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk im Fokus
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro

03.02.26 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
25,12 EUR -0,42 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT

