Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross gab seinem Bewertungsmodell am Montag noch einen Feinschliff vor den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Er verringerte dabei auch den Holding-Abschlag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,58 €
|Abst. Kursziel*:
67,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,69%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
