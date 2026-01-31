DAX 24.447 -0,4%ESt50 5.908 -0,7%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8435 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.772 -0,2%Euro 1,1857 +0,1%Öl 66,26 -6,3%Gold 4.633 -4,8%
Delivery Hero Aktie

24,52 EUR +0,98 EUR +4,16 %
STU
Marktkap. 7,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

08:01 Uhr
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross gab seinem Bewertungsmodell am Montag noch einen Feinschliff vor den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Er verringerte dabei auch den Holding-Abschlag./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,58 €		 Abst. Kursziel*:
67,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,69%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:01 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
26.01.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

