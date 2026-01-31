DAX24.494 -0,2%Est505.918 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.772 -0,2%Euro1,1858 +0,1%Öl66,21 -6,4%Gold4.647 -4,5%
Aktienbewertung

Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

02.02.26 09:45 Uhr
Aktie von Fresenius SE unter der Lupe: Jefferies & Company Inc. veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Fresenius SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,94 EUR -0,30 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien in Verjüngungskur, und der Markt preise zu wenig Wachstumspotenzial ein, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 47,43 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 15,96 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 26.674 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 3,2 Prozent. Es wird erwartet, dass Fresenius SE die Ergebnisse für Q4 2025 Experten zufolge am 25.02.2026 präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

