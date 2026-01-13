DAX25.291 -0,5%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -0,1%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.457 -0,4%Euro1,1653 +0,1%Öl65,99 +0,8%Gold4.636 +1,1%
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Profil
Fresenius-Aktie fester: Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics erworben

14.01.26 14:51 Uhr
Fresenius stärkt Biotech: Neuer Deal mit TQ Therapeutics | finanzen.net

Fresenius hat für seine Tochter Kabi eine exklusive Lizenz zur Entwicklung, Herstellung sowie zum Vertrieb von Produkten auf Basis der proprietären Zellselektionstechnologie des deutschen Biotech-Unternehmens TQ Therapeutics erworben.

Basis dafür ist eine strategische Entwicklungsvereinbarung zwischen beiden Unternehmen. Fresenius verspricht sich von der Zusammenarbeit eine Verschlankung von Prozessen sowie die Beschleunigung der Entwicklung neuer Therapien, wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg mitteilte.

Via XETRA steigt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 51,50 Euro.

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.12.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
16.12.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
03.12.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
24.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
