Fresenius Aktie
Marktkap. 28,86 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medizinkonzern wolle an der aktuellen Struktur festhalten, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Das Klinik-Geschäft von Helios sorge für den stabilen Unterbau für das Wachstum des Infusions- und Transfusionsspezialisten Kabi./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
53,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,70 €
|Abst. Kursziel*:
3,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
51,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,04%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
