Marktkap. 28,86 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:46 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
51,52 EUR -0,30 EUR -0,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medizinkonzern wolle an der aktuellen Struktur festhalten, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Das Klinik-Geschäft von Helios sorge für den stabilen Unterbau für das Wachstum des Infusions- und Transfusionsspezialisten Kabi./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
53,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,04%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

