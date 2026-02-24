DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.976 +2,9%Euro1,1790 +0,1%Öl71,45 +0,3%Gold5.185 +0,8%
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammensetzung seines Hedgefonds Pershing Square Capital vorgenommen.

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Jahresende 2025 verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 15,53 Milliarden US-Dollar. Dabei zeigt sich Ackman gewohnt konzentriert: Sage und schreibe 99,5 Prozent des gesamten Depots entfallen auf die zehn größten Positionen.

Bemerkenswert war im vierten Quartal zudem der vollständige Abschied von Chipotle Mexican Grill - Ackman trennte sich nach Jahren von seiner gesamten Beteiligung und stieß damit 21.541.177 Aktien des Unternehmens ab.

Die folgende Übersicht zeigt die zehn Schwergewichte im Portfolio zum Stichtag 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.net

Diese Aktien besaß Bill Ackman im vierten Quartal 2025

Platz 11: Das Ranking

Sobald das verwaltete Vermögen die Marke von 100 Millionen US-Dollar überschreitet, verlangt die US-Börsenaufsicht SEC von institutionellen Anlegern eine quartalsweise Offenlegung ihrer Portfolios via 13F-Formular. Davon betroffen ist auch Pershing Square Capital Management, der unter der Leitung von Bill Ackman stehende Hedgefonds. Zum Ende des vierten Quartals 2025 wies das Depot ein Volumen von rund 15,53 Milliarden US-Dollar auf. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn gewichtigsten Aktienpositionen des Fonds zum Stichtag 31. Dezember 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times

Platz 10: Seaport Entertainment

Erneut unangetastet auf dem 10. Platz der Pershing Square Capital-Beteiligungen hält sich Seaport Entertainment Group. Die 5.023.780 gehaltenen Anteilsscheine waren zum Stichtag 99,32 Millionen US-Dollar wert und machten 0,64 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Platz 9: Alphabet A-Aktie

Die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet rutschten im abgelaufenen Jahresviertel hingegen vom siebten auf den neunten Platz. Ackman trennte sich hier von ganzen 4.165.676 Aktien des Internet-Giganten und reduzierte seine Beteiligung damit erheblich. Die verbliebenen 678.297 Papiere hatten zum Jahresende einen Wert von 212,31 Millionen US-Dollar und entsprachen damit einem Depot-Anteil von 1,37 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: rvlsoft / Shutterstock.com

Platz 8: Hilton Worldwide

Die Beteiligung am Hotelbetreiber Hilton Worldwide konnte hingegen um eine Platzierung aufsteigen. Auch hier setzte Ackman den Rotstift an - allerdings in geringerem Maße. So trennte er sich von 1.914 Anteilsscheinen und hielt zum Stichtag damit noch 3.028.664 Aktien. Mit einem Börsenwert von 869,98 Millionen US-Dollar schafft es das Investment auf einen Depot-Anteil von 5,60 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 7: Howard Hughes

Um ganze vier Plätze nach unten ging es für die Howard Hughes-Beteiligung. Im Schlussquartal 2025 tastete Ackman das Investment am US-Immobilienunternehmen nicht an und hielt an den 18.852.064 Aktien fest. Mit einem Wert von 1,50 Milliarden US-Dollar zum Stichtag kommt Howard Hughes auf einen Anteil von 9,69 Prozent am Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: viewimage / Shutterstock.com

Platz 6: Restaurant Brands International

Die Beteiligung an Restaurant Brands International verkleinerte Bill Ackman im Jahresendquartal ebenfalls - um 48.723 Papiere auf 22.866.773 Aktien. Mit einem Wert zum Stichtag von 1,56 Milliarden US-Dollar und einem Depot-Anteil von 10,05 Prozent rutscht das Investment am Fast-Food-Ketten-Betreiber um einen Platz nach unten.

Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Platz 5: Meta Platforms

Neu im Pershing Square Capital Management-Depot befindet sich Facebook-Mutter Meta Platforms. So legte sich Ackmans Hedgefonds 2.673.569 Papiere des Social-Media-Konzerns zu. Mit einem Börsenwert von 1,76 Milliarden US-Dollar und einem Depot-Anteil von 11,37 Prozent springt die neue Beteiligung auf den 5. Platz im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 4: Alphabet C-Aktie

Seinen Platz verteidigen konnten derweil die C-Aktien der Google-Mutter Alphabet - und dass, obwohl sich Ackman im vierten Quartal 2025 von 160.160 Anteilsscheinen trennte. Die übrigen 6.163.871 Papiere des Internet-Konzerns hatten am 31.12.2025 einen Wert von 1,93 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem Anteil von 12,46 Prozent am gesamten Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: anchinthamb / Shutterstock.com

Platz 3: Amazon

Drei Plätze gut gemacht hat derweil die Amazon-Beteiligung. Ackman griff hier zu und vergrößerte sein Investment um stolze 3.784.508 Aktien auf insgesamt 9.607.824 Papiere. Der Börsenwert betrug zum Stichtag 2,22 Milliarden US-Dollar, womit Amazon es auf einen Depot-Anteil von 14,28 Prozent schaffte.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 2: Uber Technologies

Nachdem es sich bei Uber im Vorquartal noch um die größte Position im Pershing Square Capital Management-Depot handelte, reicht es im Schlussquartal 2025 nur noch für den zweiten Platz. Ackman trennte sich von 62.784 Aktien des Fahrdienstvermittlers und hielt damit noch 30.207.734 Anteilsscheine des Unternehmens. Mit einem Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar schaffte es die Beteiligung auf einen Portfolio-Anteil von 20,25 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 1: Brookfield Corporation

Den Sprung vom zweiten auf den ersten Platz gelang im vierten Quartal 2025 dem Brookfield Asset Management-Investment. Auch hier trennte sich Ackman im Berichtszeitraum von 127.257 Aktien und hielt damit noch 61.403.089 Papiere des kanadischen Vermögensverwalters. Mit einem Marktwert von 2,82 Milliarden US-Dollar schafft es die Beteiligung auf einen Anteil von 18,15 Prozent am Gesamtdepot.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

mehr Analysen