Portfolio im Blick

Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammensetzung seines Hedgefonds Pershing Square Capital vorgenommen.

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Jahresende 2025 verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 15,53 Milliarden US-Dollar. Dabei zeigt sich Ackman gewohnt konzentriert: Sage und schreibe 99,5 Prozent des gesamten Depots entfallen auf die zehn größten Positionen.

Bemerkenswert war im vierten Quartal zudem der vollständige Abschied von Chipotle Mexican Grill - Ackman trennte sich nach Jahren von seiner gesamten Beteiligung und stieß damit 21.541.177 Aktien des Unternehmens ab.

Die folgende Übersicht zeigt die zehn Schwergewichte im Portfolio zum Stichtag 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.net