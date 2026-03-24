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Symbol AMZN

JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

12:21 Uhr
Amazon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Amazon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem nahen Ende des ersten Quartals habe er seine Prognosen an den Kapazitätsausbau und die gestiegene Nachfrage nach der Cloud-Computing-Plattform AWS erhöht, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe er auch die ungünstigere Wechselkursentwicklung, höhere Treibstoffpreise, internationale Wachstumsinitiativen und die beschleunigte Einführung von Amazon Leo berücksichtigt./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 207,24		 Abst. Kursziel*:
35,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 210,49		 Abst. Kursziel aktuell:
33,02%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

12:21 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Amazon Overweight Barclays Capital
10.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Amazon Overweight Barclays Capital
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