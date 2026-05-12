Deutsche Bank AG

Carl Zeiss Meditec Hold

12:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Letztlich hätten die Jenaer ihre Jahresziele kassiert und einen neuen Turnaroundplan ins Leben gerufen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec