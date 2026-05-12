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UBS AG

TRATON Buy

12:21 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang in Nordamerika habe wohl die Talsohle durchschritten, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend nach der Präsentation des Lkw-Konzerns auf der "Best of Europe Virtual Conference 2026"./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,64 €		 Abst. Kursziel*:
16,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,56%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

12:21 TRATON Buy UBS AG
08.05.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
30.04.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 TRATON Kaufen DZ BANK
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