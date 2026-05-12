TRATON Aktie
Marktkap. 16,78 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang in Nordamerika habe wohl die Talsohle durchschritten, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend nach der Präsentation des Lkw-Konzerns auf der "Best of Europe Virtual Conference 2026"./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,64 €
|Abst. Kursziel*:
16,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,56%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:21
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
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|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|10.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research