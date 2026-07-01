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UBS AG

TRATON Buy

08:11 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers liegen, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International, schrieb Hemal Bhundia am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,72 €		 Abst. Kursziel*:
12,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 TRATON Buy UBS AG
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07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
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07.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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