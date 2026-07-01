UBS AG

TRATON Buy

08:11 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers liegen, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International, schrieb Hemal Bhundia am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP