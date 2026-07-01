TRATON Aktie
Marktkap. 17,35 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers liegen, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International, schrieb Hemal Bhundia am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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