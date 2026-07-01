Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

20:56 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die größte Herausforderung für den Raumfahrtkonzern liege in den Kosten und der Skalierung, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies seien Aspekte, die SpaceX durch eine extreme vertikale Integration bewältigen könne./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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