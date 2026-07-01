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Commerzbank Aktie

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38,76 EUR +0,28 EUR +0,73 %
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Marktkap. 43,57 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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RBC Capital Markets

Commerzbank Outperform

21:36 Uhr
Commerzbank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
38,76 EUR 0,28 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte seine Jahresziele und den Ausblick auf 2030 bestätigen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auch eine Aktualisierung zur Kapitalausschüttung dürfte es geben. Zudem sollte die aufgestockte Beteiligung durch Unicredit zur Sprache kommen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Commerzbank Outperform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
38,77 €		 Abst. Kursziel*:
10,91%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
38,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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