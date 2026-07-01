Commerzbank Aktie
Marktkap. 43,57 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte seine Jahresziele und den Ausblick auf 2030 bestätigen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auch eine Aktualisierung zur Kapitalausschüttung dürfte es geben. Zudem sollte die aufgestockte Beteiligung durch Unicredit zur Sprache kommen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images
Zusammenfassung: Commerzbank Outperform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
38,77 €
|Abst. Kursziel*:
10,91%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
38,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital