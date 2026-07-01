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Symbol ATSWF

Deutsche Bank AG

ATOSS Software Buy

14:11 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht über das zweite Quartal auf ein durchwachsenes Bild, das sich nach Analysen und Gesprächen mit Branchenvertretern abzeichne. Während Unternehmen wie SAP trotz des herausfordernden geopolitischen Umfelds voraussichtlich auf ein recht stabiles Nachfrageumfeld blicken dürften, stelle sich die Situation im Bereich Engineering-Software und IT-Dienstleistungen sehr unterschiedlich dar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,70 €		 Abst. Kursziel*:
41,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
126,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

14:11 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
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