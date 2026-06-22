ATOSS Software: Endlich günstig

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Die Aktie von ATOSS Software steht seit Monaten unter Druck, obwohl das operative Geschäft robust wächst. Ursächlich dafür sind vor allem pauschale KI-Sorgen, die sich im Nachhinein als ebenso überzogen erweisen könnten wie die KI-Euphorie, von der andere Werte profitiert haben bzw. noch immer profitieren.

Die Aktie von ATOSS Software SE gehört zu den auffälligsten Verlierern im deutschen Softwaresektor. Auslöser sind die Sorgen vieler Anleger, dass Künstliche Intelligenz etablierte Software-Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnte. Diese Skepsis greift bei ATOSS aber womöglich zu kurz.

Robustes Geschäft trotz KI-Debatte

Operativ gibt das Unternehmen bislang wenig Anlass zur Sorge. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 51,4 Mio. Euro, das EBIT legte sogar um 17 Prozent auf 18,2 Mio. Euro zu. Noch wichtiger: Der Vorstand hob den Margenausblick für 2026 auf mindestens 34 Prozent an, bei einem Zielumsatz von rund 215 Mio. Euro. Auch die mittelfristigen Ziele bleiben ambitioniert. Für 2027 stellt ATOSS einen Umsatz von etwa 245 Mio. Euro in Aussicht, bis 2030 peilt das Unternehmen sogar rund 400 Mio. Euro Umsatz an.

Warum KI nicht zwingend zur Gefahr wird

Zugleich widerspricht ATOSS der verbreiteten These, KI könne klassische Enterprise-Software entwerten. Das zentrale Argument: Der eigentliche Burggraben liegt nicht im Code. Nach Einschätzung des Unternehmens entfallen nur rund 20 Prozent der Wertschöpfung auf die reine Softwareentwicklung, während etwa 80 Prozent aus Domänenwissen, regulatorischer Logik, komplexen Workflows, Integrationen und Haftung entstehen. Genau in diesen Bereichen verfügt ATOSS über langjährig aufgebaute Expertise.

Hinzu kommt, dass Workforce Management besonders komplex ist. Schichtplanung in tarifgebundenen Branchen wie Handel, Logistik oder Gesundheitswesen erfordert die Berücksichtigung unzähliger Regeln, Ausnahmen und rechtlicher Vorgaben. Generische KI-Modelle stoßen hier schnell an Grenzen. Statt ATOSS zu verdrängen, könnte KI das Produkt sogar aufwerten. Das Unternehmen entwickelt bereits KI-gestützte Funktionen für Forecasting, Entscheidungsunterstützung und automatisierte Planung, die den Mehrwert für Kunden weiter erhöhen könnten.

Bewertung wird spannender

Noch deutet also wenig darauf hin, dass die Sorgen der Börse begründet sind. Und selbst wenn die KI-Revolution perspektivisch Druck auf das Geschäftsmodell entfalten sollte, scheint auf dem aktuellen Kursniveau bereits eine gehörige Portion Risiko eingepreist. Denn die Bewertung der traditionell sehr hoch bewerteten ATOSS-Aktie ist in den letzten Monaten im Zuge des Kursverfalls deutlich zurückgekommen.

Mit einem von Analysten erwarteten KGV 2026 von nur noch 21,6 wird ATOSS inzwischen deutlich günstiger gehandelt als noch vor einigen Monaten. Auch die beachtliche Dividendenrendite von 3,4 Prozent weist in diese Richtung. Zudem sprechen die Analysteneinschätzungen eine klare Sprache: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 130 Euro und damit etwa 80 Prozent über dem aktuellen Kurs. Entsprechend empfehlen acht von neun Analysten die Aktie zum Kauf.

Doppelboden möglich

Schließlich steht die Aktie auch charttechnisch an einem interessanten Punkt. Auf dem aktuellen Niveau deutet sich eine mögliche Bodenbildung in Form eines Doppelbodens an. Für ein erstes belastbares Signal müsste der Kurs allerdings den Bereich von 82 bis 83 Euro zurückerobern. Erst dann würde sich das angeschlagene Chartbild spürbar aufhellen.

Fazit

ATOSS bleibt ein qualitativ hochwertiger Softwarewert mit starken Margen, hoher Visibilität und intakten Wachstumszielen. Trotzdem hat der Markt in den letzten Monaten erhebliche KI-Risiken eingepreist. Sollten sich diese Sorgen als überzogen erweisen, wofür vieles spricht, könnte das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen. Noch fehlt dafür jedoch das technische Bestätigungssignal einer nachhaltigen Stabilisierung.

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Erstellung am 22.6.26 um 10:06 Uhr.

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