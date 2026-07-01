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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
118,40 EUR -0,70 EUR -0,59 %
STU
109,47 CHF -1,09 CHF -0,98 %
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Marktkap. 66,65 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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ISIN FR0000125486

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Bernstein Research

VINCI Outperform

10:36 Uhr
VINCI Outperform
Aktie in diesem Artikel
VINCI
118,40 EUR -0,70 EUR -0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 163,50 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Im Bereich europäische Infrastruktur sei die abgeschlossene Übernahme der neuseeländischen Bausparte Fletcher Construction durch Vinci Ende Mai die wichtigste Ankündigung gewesen. Insgesamt beurteilen sie den Sektor Bauunternehmen/Infrastruktur positiv./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Outperform

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
163,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
118,40 €		 Abst. Kursziel*:
38,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
118,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,09%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

10:36 VINCI Outperform Bernstein Research
06.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VINCI Kaufen DZ BANK
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Nachrichten zu VINCI

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