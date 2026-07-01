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Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

13:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
50,08 EUR 0,47 EUR 0,95%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,89 €		 Abst. Kursziel*:
20,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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