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Symbol BAYZF

Deutsche Bank AG

Bayer Buy

09:11 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
51,66 EUR 2,94 EUR 6,03%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Belastung durch die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten verflüchtige sich langsam, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung nach der zuletzt günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs. Der Fokus richte sich nun wieder zunehmend auf das eigentliche Geschäft der Leverkusener und ihr Wertschöpfungspotenzial./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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