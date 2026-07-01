Bayer Aktie
Marktkap. 47,56 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Belastung durch die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten verflüchtige sich langsam, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung nach der zuletzt günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs. Der Fokus richte sich nun wieder zunehmend auf das eigentliche Geschäft der Leverkusener und ihr Wertschöpfungspotenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
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