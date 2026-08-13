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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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72,84 EUR -0,20 EUR -0,27 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 36,75 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

10:51 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
72,84 EUR -0,20 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa. VW sieht er aber als Profiteur globaler Motorisierungstrends, der mit seinen E-Autos bei der Profitabilität keine Kompromisse macht./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
73,40 €		 Abst. Kursziel*:
63,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
72,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,74%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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