Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 36,75 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
AI Analyse
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa. VW sieht er aber als Profiteur globaler Motorisierungstrends, der mit seinen E-Autos bei der Profitabilität keine Kompromisse macht./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
73,40 €
|Abst. Kursziel*:
63,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
72,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,74%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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