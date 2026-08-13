init innovation in traffic systems Aktie
Marktkap. 502,29 Mio. EURKGV 23,68 Div. Rendite 1,71%
WKN 575980
ISIN DE0005759807
AI Analyse
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Christian Cohrs am Freitag. Insgesamt sieht er die Entwicklung des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen im ersten Halbjahr aus finanzieller und operativer Sicht positiv und hält die Aktien für attraktiv bewertet./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy
|Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,00 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu init innovation in traffic systems SE
|09:21
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|09:21
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.05.13
|init innovation in traffic systems halten
|Close Brothers Seydler Research AG
|09:21
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|09:21
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.05.13
|init innovation in traffic systems halten
|Close Brothers Seydler Research AG
|09:21
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|09:21
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.12
|init innovation in traffic systems kaufen
|Öko Invest
|06.01.06
|init innovation in traffic systems
|ExtraChancen
|24.05.13
|init innovation in traffic systems halten
|Close Brothers Seydler Research AG
|07.11.12
|init innovation in traffic systems hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|01.11.12
|init innovation in traffic systems halten
|Nebenwerte Journal
|10.08.12
|init innovation in traffic systems hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|16.07.12
|init innovation in traffic systems hold
|Commerzbank Corp. & Markets