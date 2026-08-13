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ISIN DE0005759807

AI Analyse

Warburg Research

init innovation in traffic systems SE Buy

09:21 Uhr
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
init innovation in traffic systems SE
45,60 EUR -0,60 EUR -1,30%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Christian Cohrs am Freitag. Insgesamt sieht er die Entwicklung des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen im ersten Halbjahr aus finanzieller und operativer Sicht positiv und hält die Aktien für attraktiv bewertet./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy

Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,00 €		 Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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