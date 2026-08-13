BMW Aktie
Marktkap. 35,26 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
AI Analyse
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
59,06 €
|Abst. Kursziel*:
1,59%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
59,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,59%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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