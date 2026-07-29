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Bernstein Research

BMW Outperform

14:06 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,76 EUR 0,50 EUR 0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach dem im Juni eingetrübten Jahresausblick des Autobauers hätten die Kennziffern zum zweiten Jahresviertel keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
60,50 €		 Abst. Kursziel*:
40,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
60,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,89%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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